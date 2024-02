Odklapljanje od ZDA

V nadaljevanju preberite:

Seveda kancler Olaf Scholz poudarja nenadomestljivost čezatlantskega zavezništva, kar je edino pravilno. Evropska politika bi morala narediti vse, da se to ohrani, ne glede na to, kaj zagovarja vsakokratni ameriški predsednik. Četudi gre za nevarne blodnje Donalda Trumpa. Hkrati pa je tudi edino pravilno, da hkrati z vzdrževanjem zavezništva z ZDA, EU vendarle uredi zadeve tudi v lastni hiši. Sposobnost vojaško braniti samega sebe, če bi bilo to nujno, in upajmo, da ne bo, je vendarle ena od temeljnih nalog vsake države.