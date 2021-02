Odprli vrata najmlajšim, za druge le molk

V nadaljevanju preberite:

Najmlajši bodo prihodnji teden po vsej državi vendarle odšli v šole in igralnice. Mario Fafangel je povedal, da so epidemiologi predlagali, naj se v šole vrnejo vsi otroci do petega razreda. Čeprav so prvemu epidemiologu v državi očitno dovolili, da stopi pred javnost, ga vlada ni upoštevala.