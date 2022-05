Odprte fronte Klemna Boštjančiča

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu finančnega resorja se je v dobrih 30 letih zvrstilo že dober ducat ministrov in ena ministrica, ki so praviloma prihajali iz univerzitetnih, makroekonomskih, centralnobančnih, političnih ali uradniških krogov, tokrat pa bo to mesto zasedel kandidat iz podjetniškega okolja, povsem brez političnih izkušenj, a z očitno podporo mandatarja Roberta Goloba.

Kaj je bilo mogoče razbrati Iz prvega političnega nastopa Klemna Boštjančiča? Katero odprte fronte čakajo novega šefa finančnega resorja?