Občina zavrnila Križajevo ponudbo za Kanin

Občina Bovec in njena komisija za Kanin ugotavljata, da projekt revitalizacije smučarskega centra Kanin, kot ga je predstavil nekdanji vrhunski smučar Bojan Križaj s partnerji, ni sprejemljiv, zato bo z njimi končala pogovore, so sporočili iz občine Bovec. Napovedali so, da bodo pristopili k postopku za pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo smučarskega centra Kanin in se bodo za uresničitev tega cilja še naprej dogovarjali z resornimi ministrstvi in posledično z vsemi potencialnimi vlagatelji.

Kot so pojasnili, je župan Občine Bovec Valter Mlekuž prejšnji teden v prisotnosti predstavnikov komisije za Kanin in nekaterih svetnikov sprejel Bojana Križaja, ki je z ekipo pred časom občinskemu svetu predstavil projekta revitalizacije smučarskega centra Kanin in zanj obljubil stoodstotno financiranje od zainteresiranega zasebnega vlagatelja. Na tokratnem sestanku sta Križaja spremljala direktor Smučarskega centra Jahorina Dejan Ljevnaić in tehnični direktor Predrag Milanović. »Tudi tokrat so pripravili izčrpno, tako tehnično kot finančno predstavitev, upoštevajoč različne možnosti pristopa z različnimi dobavitelji žičniških naprav. Niso pa predstavili glavnega vlagatelja za izvedbo projekta revitalizacije smučarskega centra Kanin, zato tudi niso imeli pripravljene dinamike financiranja projekta, kot je od njega pričakovala občina Bovec in kot mu je naložil občinski svet,« ugotavljajo v občini, zato zanje ta ponudba ni sprejemljiva.

Križaj se s partnerji sicer za vlaganja v Kanin zanima že od aprila letos in je glede tega obiskal tudi ministrstvo za infrastrukturo. Poleg njega je interes za javno-zasebno partnerstvo pri projektu obnove Kanina izkazal konzorcij podjetij pod vodstvom Leitnerja, ki pa je pripravljen prispevati le petino od okoli 70 milijonov evrov, preostanek bi morala primakniti država, saj občina denarja za to nima.

Smučišče Kanin je sicer že leto dni zaprto in tudi to zimo ne bo obratovalo.