Pragmatizem

Različni manevri odhajajoče vlade Janeza Janše v času medvladja, parlamentarni postopkovni manevri neizprosne SDS z vlaganjem zakonskih predlogov in referendumskih predlogov, imajo ob novem parlamentu in še stari vladi pragmatični cilj – čim dlje obdržati oblast in čim bolj otežiti delovanje novincev.

Pragmatični so tudi na drugi strani. Odločno hitenje Roberta Goloba in njegove koalicije za prevzem vajeti izvršne oblasti ter vselitev na Gregorčičevo čutijo kot dolžnost, zato bodo tudi predstavitve ministrov ob tej nujnosti potekale tudi ob koncu tedna.

Ko bodo Golobovi s svojo prepričljivo parlamentarno večino potrdili novi zakon o vladi, jo bodo preoblikovali po svoji zamisli, z novo sistematizacijo delovnih mest se bodo lahko znebili tudi Janševih kadrov po ministrstvih. To prestrukturiranje bo pomenilo začetno manjšo učinkovitost nove ekipe, ki se bo ukvarjala sama s seboj, izzivov, ki so jih ji zapustili predhodniki in prinesle mednarodne razmere – naj gre za posledice podnebnih sprememb, covida-19, ukrajinske krize, nujne reforme ali inflacijo – je veliko. In zahtevni so.

»Ma, nič zato,« bi dejal Golob, ki se bo soočil tudi s prevelikimi pričakovanji volilnega telesa – njegovo morebitno razočaranje pa lahko vpliva tudi na razplet jesenskih predsedniških volitev.

Predsednik republike se bo danes posvetoval z vodji poslanskih skupin o podpori novemu mandatarju in še zadnjič podelil mandat za sestavo vlade. Jesen, ko bodo volivke in volivci izbirali petega predsednika države, prvič bi na tej funkciji lahko dobili žensko, ni daleč.

Inštitut Mediana je preveril podporo posameznikom, ki razmišljajo o kandidaturi. Če bi bile volitve jutri, bi po rezultatih ankete imeli dva kroga volitev in dve favoritinji. Obe nekdanji novinarki, prva zdaj prepoznavna odvetnica Nataša Pirc Musar, druga pa Marta Kos, podpredsednica Gibanja Svoboda. Nobena še ni sprejela dokončne odločitve, ali se bo na volitve dejansko podala, prav tako ni jasno, ali oziroma koga bodo levo naklonjenemu volilnemu telesu ponudili na desnici. Poleg tega – glede na rezultat državnozborskih volitev po dveh letih Janševe vlade – njihov kandidat nima realne možnosti za vselitev v predsedniško palačo.