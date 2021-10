Predsedovanje kot predvolilna kampanja

V nadaljevanu preberite:

Kako pomemben je za predsednika vlade in SDS Janeza Janšo projekt predsedovanja svetu EU, je pred kratkim dal jasno vedeti tudi zvesti koalicijski partner Matej Tonin, ko je previdno omenil, da bi razpravo o predčasnih volitvah lahko začeli takoj prihodnje leto, ko se bo končalo predsedovanje svetu EU.

Predsedovanje in (predčasne) volitve so za Janšo dva vsebinsko tesno povezana procesa. S predsedovanjem Janša utrjuje svojo podobo populističnega in do Bruslja suverenega politika, hkrati pa na odmevnem začasnem položaju utrjuje partikularne politične interese vlad v Budimpešti in Varšavi.