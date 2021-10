Prikrita kadrovska podhranjenost gospodarstva

V komentarju preberite:

Slovenija se je v preteklih nekaj letih začela zavedati, da mora za gospodarski napredek spremeniti strukturo gospodarstva, tako da bo to postalo učinkovitejše in bo ustvarjalo višjo dodano vrednost. Toda, sodeč po podatkih statističnega urada, se v gospodarstvu celo upada nagrajevanje zaposlenih, ki so to dodano vrednost sposobni ustvariti in v zgornji petini najbolje plačanih zaposlenih prevladujejo javni uslužbenci. Zakaj gospodarstvo ne zmore višati plač in zaposlovati strokovnjakov na posameznih področjih in kam to vodi preberite v komentarju.