Primer Brosius-Gersdorf

Če vas zanima, kako se lahko ugledna strokovnjakinja, z večdesetletnimi izkušnjami, ki ji do odločilnega trenutka v kariernem napredovanju nihče ni imel kaj očitati, naenkrat prelevi v ideološko zaslepljenega skrajneža, ki se povrhu zavzema za neselektivne splave vse do devetega meseca nosečnosti, si oglejte primer nemške ustavne pravnice Frauke Brosius-Gersdorf. Primer je odličen odsev današnjega časa, v katerem se prepletajo izjemna moč spletnih obrekovalskih kampanj, mizoginije, radikalizacije v politiki in razgradnja demokratičnih inštitucij.