Prepoved izobraževanja žensk v Afganistanu vstopa v četrto leto

Predstavniki držav članic varnostnega sveta ZN (VS ZN) so na ponedeljkovem zasedanju o razmerah v Afganistanu poudarjali, da talibi še naprej kršijo pravice afganistanskih žensk. Vodja misije ZN v Afganistanu Roza Otunbajeva je povedala, da je prepoved izobraževanja posebej žalostna v časih, ko svet slavi mednarodni dan žena.

»Doslej ni bilo nobenega olajšanja omejitev ženskih pravic, in to kljub pozivom iz vsega sveta. Prepoved izobraževanja žensk vstopa v četrto leto in nima nobene podlage v islamu,« je povedala Otunbajeva.

Afganistanska pravnica in soustanoviteljica kampanje Ham Diley Azadah Raz Mohamed je VS ZN pozvala k uvedbi sankcij proti vsem talibskim voditeljem, ki so kršili pravice žensk. Organ ZN je pozvala tudi, naj ne ukine sankcij proti nikomur, ki je kriv tovrstnih zločinov.

Opozorila je še, da so sedanje razmere v Afganistanu posledica tega, da talibi za svoja dejanja niso bili kaznovani leta 2001, zaradi česar so se lahko 20 let pozneje vrnili na oblast.

»Slovenija še naprej posveča posebno pozornost položaju človekovih pravic, še posebej za ženske, ki se še naprej soočajo s sistematično diskriminacijo na podlagi spola. Ponavljamo poziv za ukinitev vseh politik in praks zatiranja žensk,« pa je dejala namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič.

Po njenih besedah je polna, enakopravna, smiselna in varna udeležba žensk na vseh področjih javnega življenja nujna.

Težko pridobljeni napredek se po svetu sprevrača. FOTO: Atif Aryan/AFP

Pri tem je poudarila, da humanitarno pomoč v Afganistanu potrebuje skoraj 30 milijonov ljudi, zato je treba omogočiti neovirano dostavo vsem, ki jo potrebujejo.

Talibe je pozvala k spoštovanju mednarodnega prava in izpolnitvi obveznosti po konvenciji o odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami. »Pravi uspeh države je mogoče izmeriti s tem, kako se obnaša do žensk,« je dejala.

V ponedeljek je na sedežu ZN potekalo tudi zasedanje komisije za status žensk, na katerem je generalni sekretar ZN Antonio Guterres obsodil slabšanje položaja žensk po svetu in dejal, da se vrača strup patriarhije.

»Težko pridobljeni napredek se po svetu sprevrača. Reproduktivne pravice so pod napadom, ukrepi za enakopravnost se odpravljajo, nove tehnologije pa ustvarjajo nove platforme za nasilje in zlorabe,« je poudaril in pozval države, naj zagotovijo polno, enakopravno in smiselno udeležbo žensk pri sprejemanju odločitev in družbenem življenju.