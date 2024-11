Priročni izgovor za umik iz nakupa Tuša

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki lastnikov Engrotuša, Mercatorja in Fortenove so pred letom dni podpisali pogodbo o prodaji celjske trgovske družbe najboljšemu sosedu. Iz Fortenove so takrat zadovoljno sporočili, da bo posel prinesel koristi tako obema trgovskima družbama kot dobaviteljem in potrošnikom. A leto pozneje je ob izteku ekskluzivne pravice namesto podaljšanja dogovora od kupca prišlo le obvestilo o odstopu od nakupa.