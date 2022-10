Prizidki k plačnemu sistemu

V komentarju lahko preberete:

Sporočilo ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana med uverturo v pogajanja z (zobo)zdravniškim sindikatom Fides je bilo, da se vlada ne bo strinjala z izstopom zdravnikov iz sistema plač v javnem sektorju. Kaj naj bi to pomenilo? Sistem plač v javnem sektorju je zapletena in kompleksna pravna listina, s katero so od leta 2008 urejena plačna razmerja ljudi, ki dobivajo plačo iz javne blagajne. S sistemom, postavljenim pred poldrugim desetletjem, ni bil nihče res zadovoljen. Dodati pa velja, da je bilo negodovanje razporejeno na vse strani neba.

Ponovimo. Plačnega sistema, ki ga je postavil tedanji minister za javno upravo Grega Virant, ni nihče maral. Hkrati pa je šlo za kompromis med državo in sindikati. Med pogajanji v prvem desetletju tega stoletja ni šlo le za napetosti med vlado na eni strani ter sindikati na drugi. Vsaj tako pomembna so bila trenja med različnimi sindikati.