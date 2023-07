Resna bruseljska opozorila

V nadaljevanju preberite:

Četudi je letno poročilo evropske komisije o vladavini prava postalo bolj rutinsko opravilo, so v njem obravnavane teme, ki so med najpomembnejšimi za EU. Neodvisno sodstvo, boj proti korupciji in svoboda tiska so temelji demokratičnih držav. Zato so analize Bruslja koristen dodatek v celotnem spektru razprav o vladavini prava na stari celini.

Tudi Slovenija je bila v času premiera Janeza Janše na področju vladavine prava izpostavljena kritikam, ker je vlada pritiskala na medije in pravosodje. Čeprav številne težave ostajajo, je poročilo bolj pozitivno naravnano, tudi na medijskem področju. Bolj kritično je na področju boja proti korupciji.