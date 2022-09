Bruselj za zamrznitev 7,5 milijard evrov izplačil Madžarski

Evropska komisija svetu EU predlaga finančne sankcije proti Madžarski po mehanizmu pogojevanja izplačil z vladavino prava. Če bodo države članice v svetu EU pritrdile predlogu, bo del evropskih sredstev za Madžarsko zamrznjen.

Zamrznili bi 65 odstotkov zavez iz treh operativnih programov kohezijske politike. To po besedah evropskega komisarja za proračun Johannesa Hahna znaša 7,5 milijarde evrov, več kot tretjino kohezijske ovojnice za Madžarsko ali okoli petino vseh evropskih sredstev.

Nepotizem, klientelizem, navzkrižje interesov

To je prva takšna odločitev po novem mehanizmu, ki velja od začetka lanskega leta. Namenjen je zaščiti finančnih interesov in proračuna EU. Razlogi za odločitev o Madžarski pod Viktorjem Orbánom so kot na dlani: korupcija, nepotizem, klientelizem, navzkrižje interesov, prirejena javna naročila, pomanjkljiv pregon kršitev ... Po nepravilnosti pri porabi denarja iz proračuna EU je Madžarska na samem vrhu EU.

Svet EU mora sprejeti odločitev v enem mesecu. Rok se lahko podaljša na največ tri mesece. Odloča se s kvalificirano večino: najmanj 55 odstotkov držav članic, ki predstavljajo vsaj 65 odstotkov prebivalstva EU. Po neuradnih informacijah je v svetu EU dovolj glasov za sprejetje sankcij. Tudi italijanski volilni zasuk v desno tega razmerja menda ne bo spremenil.

Na obzorju kompromis?

Verjeten scenarij je, da bo pred odločanjem v svetu EU priti do kompromisa. V Budimpešti so že pojasnjevali, da so pripravili reformno zakonodajo, ki ustreza pričakovanjem evropske komisije ali je plod kompromisov. Predlogi naj bi bili sprejeti do 19. novembra. Komisar Hahn je med drugim navedel predloge za vzpostavitev telesa za integriteto, delovne skupine za korupcijo, spremembe kazenskega zakonika.

V evropski komisiji ocenjujejo, da se madžarski predlogi lotevajo odprtih vprašanj, če bodo ustrezno vključena v zakonodajo in bodo uresničeni. »Pritisk daje rezultate,« je prepričan Hahn. Ne glede na pozitivno oceno Bruslja madžarske predloge tveganja za proračun še vedno obstajajo. Zato so danes predlagali sankcije.

Evropski parlament je sicer v četrtek sprejel resolucijo, v kateri je razglasil, da Madžarska ni več polna demokracija, temveč volilna avtokracija. Bruselj Madžarski kot edini državi članici še ni odobril nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, s katerim bi dobila za okoli 6 milijard nepovratnih sredstev.