Prva pomembnejša postaja na poti v jedro EU je Bled

Nova vlada Roberta Goloba svojo zunanjepolitično usmeritev temelji na moči pravil. Torej na pomenu evropskega in mednarodnega prava pa seveda vladavine prava in spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Za suvereniste sta značilna ideološka relativizacija vladavine prava in regresivno oženje koncepta človekovih pravic na narod in družino. Napovedano vrnitev male države v liberalno in jedrno Evropo je politično nagradila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki bo kot prva šefinja institucije, ki je varuhinja evropskih pogodb in vladavine prava, sodelovala na BSF.