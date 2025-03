Resnične novice so nevarnejše od lažnih

V nadaljevanju preberite:

Nedvomno so laži in sovraštvo na spletu problem, vendar v današnjem trenutku postaja povsem jasno, da ne vzbujajo toliko skrbi lažne novice, temveč resnične. Ki se jih v primerjavi s tako imenovanimi lažnimi novicami, okoli katerih je vedno sila veliko pravičniškega gromovništva in dušebrižniškega moraliziranja, obravnava vse preveč lahkotno. Očitno Evropa ostaja pogreznjena v nekdanjo idilo domnevne splendid isolation po britanskem zgledu, ko so se v Bruslju ukvarjali z normiranjem velikosti korenja in ukrivljenosti kumaric, kot da ne bi medtem Rusija s Putinom postala izjemno nevarna grožnja celotnemu evropskemu redu, Trump vodi vse bolj agresivno trgovinsko vojno, poleg tega pa smo priča tudi globalnemu kitajskemu gospodarskemu ekspanzionizmu.