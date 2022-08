SDH kot avtobusna postaja

V nadaljevanju preberite še:

Slovenski državni holding (SDH) naj bi predvidoma prihodnji teden dobil novega predsednika uprave. To naj bi po neuradnih napovedih postal Žiga Debeljak, ki bo tako v komaj osmih letih že sedmi šef na čelu največjega državnega upravljavca premoženja. To pomeni, da nihče od njih do zdaj ni končal štiriletnega mandata, ki je tako povprečno trajal manj kot leto in pol.