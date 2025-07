Skupno 196 kandidatov, ki niso bili sprejeti nikamor

V nadaljevanju preberite:

Drugi krog izbirnega postopka za vpis na srednjo šolo se je sklenil konec junija. Na današnji dan je bilo vpisanih 24.309 kandidatov. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je pred vrati srednjih šol ostalo 196 kandidatov, od teh 123 v osrednjeslovenski regiji. Letos je za vpis na srednje šole z omejitvijo poleg ocen štel tudi dosežek na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), ki je na večini šol premešal vrstni red vpisanih.

»Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 196 kandidatom, od tega je slabi dve tretjini (skoraj 62 odstotkov) rangiralo največ do pet šol oziroma izobraževalnih programov. Ostali so sicer rangirali od šest do deset različnih šol oziroma programov, kjer po številu točk niso bili uspešni, pri čemer je treba pojasniti, da jih je kar nekaj med njimi rangiralo programe, za katere žal že niso dosegali točk prvega kroga izbirnega postopka oziroma so rangirali programe preoptimistično glede na svoje dosežene točke,« so zapisali na ministrstvu. Nekatere srednje šole so imele, enako je bilo v minulih letih, v drugem krogu celo višje postavljene spodnje meje, torej je bilo treba imeti v drugem krogu več točk, sestavljenih iz ocen v 7., 8. in 9. razredu ter dosežka NPZ, kot v prvem.