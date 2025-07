Kolesar, ki se je včeraj hudo poškodoval, izgubil boj za življenje

Kolesar, ki se je včeraj poškodoval v nesreči na kolesarski stezi Preddvor–Srednja Bela v bližini Kranja, je danes podlegel poškodbam, so sporočili s Policijske uprave Kranj. O nesreči 73-letnega kolesarja, ki je med vožnjo po klancu navzdol zapeljal s steze in trčil v drog javne razsvetljave, so bili obveščeni včeraj, nekaj pred 9. uro.

»Na kraju so mu pomoč nudili mimoidoči in v nadaljevanju zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« so zapisali in dodali, da je bilo njegovo življenje ogroženo.

Danes so morali obvestilo dopolniti s podatkom, da je žal podlegel poškodbam. Iz zdravstvene ustanove so jih namreč obvestili, da je umrl.

O preiskavi prometne nesreče bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.