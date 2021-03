Sistem, ki je predmet populizmov in manipulacij

V nadaljevanju preberite:

Isti poslanci, ki so, z očitki o populizmu, nepravičnosti do tistih, ki so delali več, in parcialnih potezah, zavrnili zvišanje najnižje pokojnine na 442 evrov, pa niso imeli pomislekov o razmerju med vplačanimi prispevki in izplačilom za tiste, ki so delali polno pokojninsko dobo, ki pa se je skozi leta spreminjala in zdaj znaša od 32 do 40 let – ti bodo od zdaj prejemali najmanj 620 evrov. Dobra novica za več kot 58.000 upokojencev z zagotovljenimi pokojninami. Kaj pa tisti, ki so delali kak mesec ali pol leta manj od polne dobe v njihovem obdobju?