Sporočila s kraškega pogorišča

S kraškim požarom se niso spopadli junaški posamezniki – čeprav osebnega poguma gasilcev ne moremo spregledati. S kraškim požarom se je spopadla institucija. Ta institucija – slovensko gasilstvo s stotinami prostovoljnih društev, profesionalnimi enotami in Gasilsko zvezo Slovenije kot krovno organizacijo – se je leta in desetletja pripravljala na ognjene ujme. Gasilcem so na pomoč priskočile še tri institucije: policija, vojska in civilna zaščita. Improvizacij v vnaprej določenih okvirih je bilo malo. Vojaške in policijske helikopterske sile so natančno razumele svojo vlogo, podporo iz zraka.

Vlada je največ naredila s tistim, česar ni storila. Gasilcem, civilni zapščiti, policiji, vojski je pustila, naj naredijo tisto, zaradi česar obstajajo. Vlada ni postavljala ad hoc kriznih štabov. In predsednik vlade ni čutil potrebe, da bi razlagal, česa kdo ne zna.