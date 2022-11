Sporočilo iz 4000 kilometrov oddaljene Dohe

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v nogometu ni le športni vrhunec leta. Nogomet bo namreč ponudil pravi zgled na igrišču in ob njem najširši skupnosti. Tudi 4000 kilometrov stran nam bo sporočil, da uspeh prinaša le načrtno in sistematično delo, da je projekt uspešen le, če imajo v njem vsi enak cilj, se medsebojno spoštujejo in veljajo enaka pravila za vse. V nogometu ni prostora za bleferje, najhitreje rastočo skupnost na svetu. Že zdaj smo lahko prepričani, da (novi) svetovni prvak najmanj do 18. decembra ne bo kršil nobenega od omenjenih načel.