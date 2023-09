Šport poslal močno sporočilo iz Stožic

V nadaljevanju preberite:

Nogometno-dobrodelni spektakel na severu Ljubljane je potrdil visoko raven solidarnosti med Slovenci, ki so razgrabili 16.000 vstopnic v manj kot dnevu. Kdo ve, koliko gledalcev bi lahko spravili v Stožice, če bi imeli večji nacionalni stadion. Nekateri so želeli zgolj videti nekdanje nogometne ase, med katerimi je bilo več svetovnih prvakov in dva prejemnika zlate žoge, drugi so želeli dodati svoj delež pri pomoči rojakom, ki so jih prizadele poplave, tretje je pritegnil spektakel, večina navzočih bi se lahko našla v vseh treh kategorijah.