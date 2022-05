Zakaj je Aleksander Čeferin zmagal že pred vrhuncem v Parizu

V nadaljevanju preberite:

Po nekaterih ocenah se danes večina dogodkov odvija sedemkrat hitreje kot pred tridesetimi leti. V resnici se vse odvija še veliko hitreje. Dokaz za to prebiva v Sloveniji. Aleksander Čeferin je na čelu Uefe v dveh letih doživel več kot vseh osem predsednikov Uefe med letoma 1954 in 2016. Če bo svet nadaljeval v tem ritmu, bi Čeferin v naslednjih letih lahko sprejel tudi vseh deset svetopisemskih nadlog.

Reforma klubskih in reprezentančnih tekmovanj je zadetek v polno: liga narodov je petkrat zanimivejša od prijateljskih tekem, konferenčna liga je prava uspešnica že v prvi sezoni tekmovanja. Preberite, zakaj je Uefa zadela v polno z reformo tekmovanj, kako je ravnal Čeferin v primeru številnih izzivov zadnjih dveh let in kaj lahko pričakujemo v finalu lige prvakov, ki ga bosta zaznamovala Real Madrid in Liverpool.