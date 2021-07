Sto let samote – s kitajskimi značilnostmi

V nadaljevanju preberite:

»Ko s prstom pokažeš na mesec, namesto da bi vanj uprl oči, bo neumnež gledal v tvoj prst, ne v mesec.« Ko je pokojni kitajski voditelj Mao Zedong parafraziral omenjeni rek, zapisan v starodavnih zen budističnih spisih, je postavil politično uganko, ki vse do danes ni bila rešena.



Kaj je hotel povedati? Nikoli ne gre za prst, temveč za cilj. Prst je taktika, orodje, morda obred ali strategija. In tako kot tudi meditacija sama po sebi ni cilj, temveč mora človeku pomagati, da prodre do najgloblje ravni svoje zavesti, tudi ideologija ni nič drugega kot prst, ki kaže, kje je mesec, kje je boljše življenje, v kateri smeri je treba graditi pravičnejšo družbo in kako ustvariti »novega človeka«.