Tekma med kampanjami

Minulo nedeljo so se volilni upravičenci prvič to jesen podali na volišča. Preden bo otroke obiskal Miklavž, se bodo zvrstile še štiri nedelje, ko bodo imele volilne komisije polne roke dela. Smo v obdobju kampanj – finalista v tekmi za predsednika republike se bosta še slabe tri tedne trudila, da se pokažeta v najboljši luči, pretendenti za županske položaje že intenzivno prepričujejo svoje krajane, jutri pa se začnejo še tri kampanje pred referendumsko nedeljo. Poleg vladnih zakonov o vladi in o RTV se bo ljudstvo izrekalo tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Kot preostala dva bo tudi ta na glasovalnem lističu na pobudo SDS. Do česa konkretno se bodo opredeljevali volilni upravičenci? Janševa vlada je decembra 2021 sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi. Ker je po mnenju aktualne koalicije in izvajalcev dolgotrajne oskrbe neživljenjski in neizvedljiv, je Golobova vlada poleti sprejela novelo, s katero so uveljavitev zakona prestavili za eno leto, da bi ga v tem času popravili. Če bo večina 27. novembra glasovala za, bo obveljal zakon sedanje vlade, če bo več tistih, ki bodo obkrožili proti, pa bo 1. januarja začel veljati zakon Janševe vlade.

Ena od kritik zakona je, da je skrb za zagotovitev finančnih virov povsem prepustil naslednikom, konkretne vsebine pa pravilnikom, ki so pomanjkljivi. Med »cvetkami«, na katere opozarjajo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je, na primer, da so v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo morali vključiti vseh 1,7 milijona ljudi, ki so bili na dan začetka uporabe zakona (18. januarja) vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar vsi, na katere se nanaša prevedba pravic 1. januarja 2023, še ne bodo izpolnili pogoja gostote zavarovanja (vsaj 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih), zato do pravic ne bodo upravičeni do 18. januarja 2024. Domove skrbijo kadrovski normativi, nejasno je njihovo preoblikovanje v negovalne ...

Kako si je aktualna vlada zamislila nadgradnjo sistema, pa naj bi bilo znano v prihodnjih tednih.

V tednih, ki so pred nami, bomo z vseh strani slišali veliko besed o iskreni skrbi za starejše, prioritetah, celovitih rešitvah. Zelo tvegano pa bi bilo predvidevati, čigavi argumenti in tudi čustvene fraze bodo segli do več ljudi.