Težki primeri in slabi zakoni

V parlamentarni proceduri je zakon, s katerim naj bi iz žrela sodstva rešili dijake, ki so protestirali na mariborskem Trgu svobode. Ideja o takšnem zakonu kaže na globoko degradacijo politične in pravne kulture, kaže na popolno nerazumevanje, kakšne so naloge zakonodajne oblasti. V letu, ko bo država praznovala 30. obletnico sprejetja ustave, kaže na osupljivo nepoznavanje ustavnih načel in načel ustavne demokracije.