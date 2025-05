Tlakovanje z dobrimi nameni

Septembra leta 2021 je silovito neurje med predstavo Prišleki poplavilo dotrajane prostore SNG Drama Ljubljana, sprožilo evakuacijo in ponovno ozavestilo širšo javnost, da osrednje slovensko gledališče nujno potrebuje obnovo. Pozneje je zaradi nestrinjanja z odzivom takratne garniture na ministrstvu za kulturo odstopil ravnatelj gledališča Igor Samobor, zdaj je z odhodom zagrozila tudi sedanja ravnateljica Vesna Jurca Tadel.

Čeprav uradno ni znano, zakaj je napovedala odstop, ni skrivnost, da je vodenje prevzela v enem najbolj stresnih obdobij gledališča, mandat je nastopila v odmevu pandemije, kmalu pa je poleg običajnega ravnateljevanja približno 130-članskemu kolektivu morala prevzeti tudi obveznosti, povezane s selitvijo iz starih prostorov in adaptacijo začasnih. Že pred časom je v intervjuju za Delo povedala, da bi bilo veliko lažje, če bi na ravni države obstajala agencija, ki bi v celoti skrbela za investicije, ki so v pristojnosti države. Šlo je za klic na pomoč.

Naklonjenost ministrstva za kulturo in podpora vlade, ki je dala obnovi gledališča potreben zagon, se je že na začetku spotaknila zaradi spora z etažnimi lastniki sosednje Nemške hiše, ki so blokirali pridobitev gradbenega dovoljenja. To pomeni, da je obnova zastala, negotovost, kdaj se bodo lahko vrnili v matične prostore, pa še dodatno bremeni ansambel ljubljanske Drame in gotovo vpliva na razpoloženje v kolektivu.

Tragedija nastalega položaja je v tem, da vsi pristopajo k problemu z dobrimi nameni, vsi si želimo obnovljenega gledališča, tudi prebivalci Nemške hiše, ki hočejo le zagotovila, da njihova lastnina ne bo oškodovana. Ker vemo, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni, bi veljalo takoj, čeprav z zamudo, preprečiti nadaljnje stopnjevanje težav, prepričati ravnateljico, naj delo nadaljuje, in ji zagotoviti pomoč, predvsem pa prerasti zamere, ki se rade zaredijo med ljudmi v stresnih situacijah. Notranja neurja so veliko bolj uničujoča od običajnih, saj se nastale rane in odrgnine celijo počasneje, kot se sušita žamet in parket.