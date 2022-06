Tragikomični poskusi estetizacije vojne

V nadaljevanju preberite:

Estetizacija politike in politizacija estetike nista nova pojma, poznamo ju že iz antike, podobno velja tudi za estetizacijo vojne, v kateri tovrstne tendence lahko zasledimo že pri Homerju. Vojne in osvajanja se je neredko predstavljalo ne le kot junaško epopejo, temveč tudi kot vznemirljivo pustolovščino, proces (samo)očiščenja in ultimativen samopotrditveni akt. Ruski napad na Ukrajino prinaša v vsesplošni militarizaciji ruske družbe tudi ves nabor sredstev za nekakšno estetizacijo vojne. Svojevrstna »estetska« indoktrinacija poteka na vseh ravneh, pa najsi gre za malčke v vrtcih, ki pozirajo z znakom Z na prsih, strumno postrojene marše Mlade vojske (juarmija) ter seveda klasične vojaške parade. Posebno poglavje so velike manifestacije in zleti, kjer se prepletajo udarni ritmi koračnic, mogočni vojaški orkestri in pevski zbori, pompozni bobnarji in trobentači, mlade gimnastičarke in plapolajoče zastave.