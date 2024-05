Tri medicinske fakultete niso dovolj

Čaka nas veliko izzivov, trdega dela, oviranja, a tega se ne bojimo, je dejala rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar, ko sta danes s predsednikom vlade Robertom Golobom, v prostorih rektorata v koprski palači Armerija, podpisala pismo o nameri za gradnjo tretje medicinske fakultete v državi. Pobudo je dala Univerza na Primorskem oziroma fakulteta za vede o zdravju, ki namerava svojo novo zgradbo prilagoditi še za študij medicine.

Gotovo so to ambiciozni načrti, za katere si v Kopru že dolgo prizadevajo, saj bo to okrepilo tako univerzo kot regijo. Namero podpirajo tudi v Splošni bolnišnici Izola, saj se jim s tem odpira pot, da se v prihodnjem desetletju lahko razvijejo v univerzitetni klinični center. To je pomembno tudi zato, ker je izolska bolnišnica od pomladanskih do jesenskih mesecev močno obremenjena zaradi številnih turistov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, tudi tistih, ki letujejo v hrvaškem delu Istre.

Premier, ki ves čas ponavlja, da je reševanje zdravstva zanj prioriteta – ta se sicer pred našimi očmi iz dneva v dan bolj sesuva –, je pobudo, razumljivo, pograbil z obema rokama. Načrt o sto vpisnih mestih na novo medicinsko fakulteto že čez tri leta je konkretna rešitev, s katero se lahko pohvali. Hkrati s tem lahko naredi tudi nekaj dobrega za »svojo« Primorsko, ki se od Ljubljane vse prevečkrat počuti zapostavljeno.

Manj navdušenja nad tovrstnim »reševanjem slovenskega zdravstva« so pokazali v koordinaciji zdravniških organizacij, katere del sta tudi zdravniška zbornica in sindikat Fides. Opozarjajo, da še ljubljanska in mariborska fakulteta zelo težko zagotavljata zadostno število usposobljenih učiteljev, vzgojenih v zahtevnem kliničnem okolju. Podporniki projekta nad tem zamahujejo z roko, češ da so se enaki pomisleki pojavljali ob ustanavljanju mariborske medicinske fakultete, a niso dobili potrditve. Seveda se o tem, ali Slovenija potrebuje tri medicinske fakultete, strokovna mnenja lahko razlikujejo, to, da potrebujemo celovito rešitev za zdravstvo, pa vemo vsi.