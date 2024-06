(KOMENTAR) Ad hoc spremembe davčne zakonodaje

V nadaljevanju preberite:

Prvi paket davčnih sprememb, ki je v javni obravnavi, je ministrstvo za finance komentiralo, da želi z njim podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre ter dodatno okrepiti gospodarstvo in dodano vrednost. Podrobnejši pogled pokaže, da ima paket davčnih sprememb le malo od opisanega. Moteče je predvsem to, da vlada in ministrstvo sistematično kršita skoraj vsa pravila preudarne fiskalne politike.