(KOMENTAR) Do naslednjega referenduma

Referendumska nedelja je za nami, novembra se obeta naslednja. Tokratni referendumi so indikator premikov v volilnem telesu. Da bi te premike bolje razumeli, je smiselno operirati z absolutnimi številkami, ne pa z odstotki. Kako je bilo leta 2021 na referendumu o vodi? V tistem sproščenem in veselja polnem referendumskem tednu je na volišča prišlo 682.760 ljudi, ki so glasovali proti zakonu, ki bi omogočal investicijske posege v neposredni bližini rek, jezer, morja. Na tokratnem referendumu, ki je poizvedoval o odnosu do rabe konoplje v medicinske namene, je idejo podprlo nekaj več kot 460.000 ljudi. Na ostalih referendumih, ki jih je iniciirala sedanja vladajoča koalicija, je bila podpora nižja. Za legalizacijo konoplje za osebno rabo, denimo, je glasovalo nekaj več kot 355.000 ljudi. Če te številke primerjamo z mobilizacijo, ki je pred tremi leti uspela gibanju za varstvo voda, je razlika občutna.