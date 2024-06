(KOMENTAR) Težava z napihljivo blazino in zajtrkom

Na idejo, da bi v svojo dnevno sobo namestila napihljivo blazino in tako začela tržiti »nočitev z zajtrkom«, sta leta 2007, po selitvi v San Francisco, prišla nekdanja sošolca Brian Chesky in Joe Gebbia. Ko se jima je pridružil še prijatelj Nathan Blecharczyk, je, leto pozneje, nastal zametek spletne platforme airbnb, ki je okrajšava za »airbed and breakfast«, kar bi lahko prevedli v namestitev z napihljivo blazino in zajtrkom. Airbnb je danes vreden skoraj sto milijard dolarjev ter je skupaj z bookingom in drugimi podobnimi platformami v zadnjih letih usodno zaznamoval globalni turistični in nepremičninski trg.

Še v času Jugoslavije so prebivalci piranske, blejske ali bohinjske občine del svoje hiše namenili poletnemu oddajanju turistom, v novodobnih časih pa se marsikdo odloča za naložbo v »vikend«, ki ga, v času, ko ga ne koristi, še oddaja na trgu. S tem se po eni strani krepi turistična dejavnost, po drugi pa to negativno vpliva na rast cen nepremičnin in njihove širše dostopnosti ter znižuje ponudbo dolgoročnega najema. Poleg tega se številna zgodovinska mestna jedra zunaj turistične sezone še hitreje spreminjajo v območja duhov.

Predlog novele zakona o gostinstvu, ki naj bi omejil in zaostril dejavnost kratkoročnega oddajanja nepremičnin ter tako ublažil nekatere njegove negativne posledice, je sobodajalce spravil na noge. Po novem bi bil njihov posel omejen na 30 dni v letu – z možnostjo sicer, da bi posamezna občina določila drugače. Omejitvam bi se lahko izognili samostojni podjetniki in podjetja, a bi morali poskrbeti za spremembo namembnosti svojih namestitev, prav vsi pa naj bi za svoje nepremičnine pridobili uporabno in druga zahtevana dovoljenja, kar je za slovensko nepremičninsko realnost precej trd oreh. Hkrati bi država izdajo soglasja za oddajo nepremičnin prepustila občinam. Te podpirajo povečanje nekaterih svojih pristojnosti, a opozarjajo tudi, da bodo dodatne obremenitve, ki naj bi jih v zvezi s tem doletele, težko sprejele. Prav vprašanje nadzora nad to dejavnostjo – kar je z vidika njene ureditve ključno – tako ostaja, enako kot do zdaj, še naprej nerešeno.