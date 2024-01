Utrujena nepremičnina in arhitektura, ki vzbuja zaupanje

V članku lahko preberete:

V Štepanjskem naselju stoji utrujena poslovna stavba. Nekoč je v njej poslovala družba Hermes Softlab, ponos slovenske industrije informacijskih tehnologij. Potem se je podjetju zalomilo, leta so minevala, in ko je stavba postala utrujena, je šla na dražbo. Prodana je bila, čez palec, za dva milijona. Ker je bila stavba utrujena in energetsko potratna, je bila cena kar prava. Potem so spet minevala leta, prodajalec je stavbo ponujal tudi prek spletne strani bolha.com.

In potem, potem se je javil interesent, ki bi utrujeno kocko kupil. Ministrstvo za pravosodje. Stavba, ki je bila utrujena že leta 2019, je do konca leta 2023 postala še bolj utrujena.

Vendar so imeli na ministrstvu za pravosodje z nepremičnino velike načrte. V južni del Štepanjskega naselja bi naselili upravno sodišče ter delovno in socialno sodišče s pritožbeno instanco.