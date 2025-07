V boj za poplavno varnost z denarjem za obrambo

V nadaljevanju preberite:

Stalnica teh poletnih in od časa do časa sumljivo mokrih dni so samohvale ministrstev za učinkovito ukrepanje po poplavah pred skoraj natanko dvema letoma, pa tudi za druga področja. Denimo, koliko smo prihranili pri gorivih in se tujcem pokazali kot prijazni gostitelji. In seveda, nobena vlada do zdaj ni storila nič podobnega, administracija pa ni kriva za dolgotrajne postopke.

Seveda se Slovenija lahko pohvali z intervencijskimi ukrepi, uprava za zaščito in reševanje – zares učinkovit ostanek nekih davnih časov – zna ukrepati prav filmsko uspešno.