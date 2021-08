Virus je kralj

Virus je razkril veliko absurdov, odklanjanje cepljenja je le eden od njih.

Vse več je nestrpnosti. Neki kupec je v trgovini ogovoril drugega: »Zakaj nimate maske, kot je treba? Če jo nosite pod brado, nič ne pomaga.« Malo je manjkalo, da se ob nakupovanju žemljic nista stepla. Takšnih izkušenj je zelo veliko, vključno s to, da je potrdilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v restavracijah obvezno, a tega vsi gostinci ne preverjajo. Upoštevajo rek, da je kupec kralj, a zdaj nad vsemi kraljuje virus, in ta se nezadržno širi. Med necepljenimi, a tudi med cepljenimi.Izkazalo se je, da cepljenje ne ščiti vseh, vendar med hospitaliziranimi prevladujejo necepljeni. Če bi se virus širil enakomerno med enimi in drugimi, bi bilo prav nasprotno. Cepljeni se počutimo varne, prihajamo v bolj tvegane stike, zato bi bilo logično, da je med nami okužb več kot med necepljenimi. A jih ni. Stroka – svetovna in domača – poudarja, da je cepljenje kljub okužbam posameznikov najboljša zaščita, ki jo imamo na voljo. Poleg mask.Nošenje maske pod nosom, pod brado, na vrhu glave ali v žepu je slaba šala, predvsem pa močno najeda toleranco tistih, ki so dejansko ogroženi sami ali imajo doma ostarele starše ali majhne otroke. V Zagrebu imajo na intenzivni enoti dojenčka s covidom-19, priključenega na kisik. Nihče ne ve, ali bo preživel.Vsako filozofiranje je odveč. Uporaba maske in cepljenje sta najboljša zaščita pred povzročanjem smrti. Cepljeni so obravnavani drugače kot necepljeni. V tem duhu je razumeti uvedbo pogoja PCT za trgovine, če bo ta sprejeta. Razumeli ga bomo cepljeni, ki bomo še naprej lahko nemoteno nakupovali, necepljeni pa bodo najbrž posegli po spletnih nakupih ali bodo v živo lahko nakupovali z negativnim testom. Kar si je bilo še pred nekaj meseci težko zamisliti, postaja resničnost. Vse več je točk razlikovanja. Družba se utegne razklati na cepljene na eni in necepljene na drugi strani. Smiselni nesmisel.Veliko srečo imajo tiste države, kjer so se prebivalci večinsko odločili za cepljenje. Ne le da so ostali enotni, tam tudi ukrepov nimajo več. Virus je razkril veliko absurdov, odklanjanje cepljenja je le eden od njih.