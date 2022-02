Visoka cena naivnosti

V nadaljevanju preberite:

Problem, ki izhaja iz nedavno zaključenega 13 let dolgega postopka presoje morebitne zlorabe notranjih informacij nekdanjega predsednika uprave ene večjih borznih družb je, da vzbuja dvom o pravni zaščiti poslov, sklenjenih na organiziranem trgu. To pa ima lahko dolgoročne posledice tako za varnost vlagateljev, ki sklepajo posle na Ljubljanski borzi, kot tudi za verodostojnost pravosodnega sistema v Sloveniji. Kaj je zloraba notranjih informacij? Kakšne so posebnosti pravil in zakonodaje na finančnih trgih? Kakšen je njihov namen? Zakaj je pomembno, da so pravila jasna in sancioniranje kršitev učinkovito? Kakšni so zgledi v svetu?