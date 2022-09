Vladanje brez žalitev in destrukcije

V nadaljevanju preberite:

Nekateri so se v tem obdobju vedli, kot da so v opoziciji in so se na družbenih omrežjih pridušali, da stvari v državi ne delujejo. Pa imajo v parlamentu udobno večino in zakone lahko popravljajo ter tako izboljšujejo delovanje države. Na drugi strani pa so politiki z dolgo kilometrino znali upoštevati potrebe gospodarstva, denimo Matjaž Han, minister za gospodarstvo, s sprejetjem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi zvišanj cen električne energije in zemeljskega plina.