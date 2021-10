Vladavina prava na respiratorju

Če vladavino prava postavimo v prispodobo današnjega časa: okuženo je z delta različico koronavirusa. Nastali so resni zapleti.

Na vladavini prava razvite in demokratične družbe obstanejo. Druge padejo. In mi se temu vse bolj približujemo. Zadnja v vrsti sodnih klofut tistim, ki krmarijo našo državo, je dokaz. A ne samo zaradi vsebine. V sistemu, kakršnega imamo, je popolnoma normalno, da so odločitve sodišč drugačne od pričakovanj. Ključno je upoštevanje odločitev sodišč. Spoštovanje. Se zamisliti za nazaj in pravno ravnati vnaprej.Vrhovno sodišče je presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage. Vladi pa je v zadnjih mesecih že večkrat ogledalo nastavilo ustavno sodišče.Pred 129 dnevi tudi zaradi omejitev gibanja med razglašeno epidemijo. Ustavni sodniki so ugotovili, da določeni členi zakona o nalezljivih boleznih niso skladni z ustavo, saj dajejo vladi preveč pooblastil, ko gre za posege v človekove pravice in svoboščine. Državnemu zboru so dali 60 dni časa, da zakon ustrezno posodobijo.Vladajoči, ki so skladno s svojo tradicijo najprej diskreditirali (določene) ustavne sodnike, so ocenili, da je časa za pripravo dovolj. In da bodo v novelo zakona vključili vse, kar so se do zdaj naučili. Pa besedo seveda požrli. Krivično bi bilo v tem primeru s prstom kazati samo na vlado, saj zakone sprejema državni zbor.Opozicija prav tako ne kaže posebne vneme, da bi vsaj na tako pomembnem področju z vlado poskušala najti neko soglasje. Zdi se, da takšno stanje ustreza vsem. Vladi, da za vse svoje neuspehe krivi opozicijo in – kot se je izrazil notranji minister – epidemiologe z ustavnega sodišča, ter opoziciji, ki ima zaradi vladnih zdrsov pri upoštevanju pravnih pravil strelivo za napade.Epidemija ni od včeraj. V prvem valu je bila vojna, odgovorov je bilo precej manj kot vprašanj. Kakšen zdrs pri ukrepih bi iz tistega časa morda vladi še oprostili. A zdaj je drugače. V mesecih življenja z virusom so se vsi nekaj naučili. Izučilo pa nekaterih ni prav nič. Da vlada po več kot letu in pol ne pride v državni zbor z ustreznimi zakonskimi rešitvami, je naravnost neverjetno. Raje hodi čez pravni rob z odloki.Če vladavino prava postavimo v prispodobo današnjega časa: okuženo je z delta različico koronavirusa. Nastali so resni zapleti. Je na respiratorju. Upamo le, da na delujočem.