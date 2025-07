Vladi ostaja kar nekaj strateških nalog

V nadaljevanju preberite:

Če bo vladajoča koalicija po vseh referendumskih in drugih pretresih preživela to poletje in jesen, jo pred parlamentarnimi volitvami čaka ekonomsko-politični grande finale, s sprejetjem državnih proračunov za prihodnji dve leti. V napetih domačih političnih razmerah in ob Natovem imperativu povečanih obrambnih izdatkov bo to zahteven finančni in politični zalogaj, s povečanimi vložki in tveganji za državo in njeno finančno vzdržnost.

Zakaj razmere v javnih financah postajajo vse bolj napete? Kakšne posledice bi prineslo nesprejetje pokojninske reforme? Kateri ključni evropski dokument bo na mizi prihodnji teden in kako se mora naša politika naj odzvati?