Gospodarski padec kot svarilo, da nekaj delamo narobe

Slovenija je lepa in varna država z atraktivno naravo in čistim okoljem, kjer je prijetno živeti, po drugi strani pa je njeno gospodarsko okolje manj spodbudno in zahteva naše prave in hitre odgovore na vse večje razvojne izzive. Take, rahlo mešane poudarke je ta teden ponudilo Umarjevo poročilo o razvoju.

Zakaj se pri nas tako počasi približujemo državam z najvišjo blaginjo? Kakšna opozorila so nam prinesle pomembne statistične objave v tem tednu? Zakaj se zgodbe za novo poročilo o razvoju zdaj pišejo kar same?