Vrnitev zla

Evropa praznuje dan zmage nad nacističnim režimom in dan Evrope. 8. in 9. maj sta opomin na to, kako krhek je mir in besede kanclerja Olafa Scholza, da se je za demokratično pravno državo treba boriti vsak dan, danes zvenijo ne kot puhlica, ampak kot poziv nam vsem.