Janja Šegel na svetovnem prvenstvu v plavanju brez polfinala

Slovenska plavalka Janja Šegel je na svetovnem prvenstvu v plavanju v disciplini 200 metrov prosto s skromnim dosežkom 2:01,8 osvojila 32. mesto, ki ni zadostovalo za uvrstitev v polfinale. Zadoščal je čas 1:58,28, kar je 1,6 sekunde slabše od osebnega rekorda koroške plavalke. Najhitrejša je bila srebrna z olimpijskih iger v Tokiu, Novozelandka Erika Fairweather s časom 1:56,54.

Drugo mesto je zasedla Američanka Erin Gemmell, olimpijska prvakinja iz Pariza Mollie O'Callaghan pa je na tretjem mestu za štiri stotinke sekunde ugnala rojakinjo Jamie Perkins iz Avstralije. Med glavne kandidatke za kolane spadajo še Čehinja Barbora Seemannova, Kitajka Liu Yaxin in druga Američanka Claire Weinstein, ki so se v polfinalu zvrstile od četrtega do šestega mesta.

»Ne verjamem, da je kakšna stvar težja od te tekme. Saj veste, poskusiti moram ubraniti svoj olimpijski status,« je po nastopu povedala prva favoritinja O'Callaghan, ki je v nedeljo že osvojila zlato medaljo, ko je bila z avstralsko reprezentanco najboljša v štafeti na 4 x 100 m prosto. Med glavnimi kandidatkami za zmago bo tudi v kategoriji na 100 metrov prosto.

Janja Šegel, sicer članica ravenskega Fužinarja, je leta 2021 nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bila s slovensko štafeto 15. na 4 x 200 metrov prosto. Po 38. mestu v disciplini 100 m hrbtno si je tokrat želela uvrstitve v polfinale, a ji to ni uspelo. Na svetovnem prvenstvu, ki ga gosti Singapur, je med Slovenci nastopil še Sašo Boškan, ki je bil prav na 200 m prosto 38.