V nadaljevanju preberite:

Zdaj imamo v Sloveniji viseči parlament, ko ne vladna ne opozicijska stran nimata večine. Koalicija s pogodbeniki seže do 45 glasov, opozicija je v zadnjem mesecu in pol od glasovanja o nezaupnici predsedniku vlade Janezu Janši svojo podporo povečala s 40 na 43 glasov. Trend je jasen, a vseeno ne prinaša padca vlade. Za Janšo met puške v koruzo ni opcija. Za svojo tretjo vlado se bo boril do konca, do zadnjega naboja, četudi slepega.