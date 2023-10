Zahtevajo tudi ničelno toleranco do škofov in nadškofov, ki pomagajo storilcem

V nadaljevanju preberite:

Pravi vojak se ne bori, ker bi sovražil tisto, kar je pred njim, ampak zato, ker ima rad tisto, kar je za njim.« Misel angleškega avtorja Gilberta Keitha Chestertona je mogoče zlahka prenesti na skupino aktivistov za človekove pravice, ki so v Rimu na dan imenovanja novih kardinalov Vatikanu sporočali zahtevo po ničelni toleranci do zlorab v Cerkvi.

Ko smo od ljudi različnih barv kože z različnih celin poslušali o izkušnjah z zlorabo in trnovi poti, na katero so stopili, ko so prijavili storilce in poskušali doseči pravico, se je zdelo, kot bi vsi pripadali isti škofiji.