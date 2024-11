Žabe (in vodo) kuhajo počasi

Poleti pred 27 meseci je slovensko Istro dodobra opustošila tako huda suša, da so morali gasilci, vojska in civilna zaščita za več kot 100.000 prebivalcev od Sečovelj do Ankarana noč in dan s cisternami dovažati pitno vodo. To je bila verjetno največja akcija interventne preskrbe z vodo v tem delu razvite Evrope.

Takrat so se politiki mlade Golobove vlade izkazali z operativnim posegom in obljubili rešitev v dveh letih. Opaznega napredka z dodatnimi vodnimi viri od takrat ni bilo. Za reševanje istrske vodovodne suše so se po dobrih dveh letih zdaj dogovorili, in to vendarle je napredek, da bodo čez leto in pol morda le našli najenostavnejše rešitve: povezali bodo štiri primorske vodovodne sisteme in s pretakanjem vode v krizi premagovali najbolj sušne dneve. Hkrati bodo poskušali v vseh teh vodovodih odpraviti kar največ vodnih izgub. V ilirskobistriških ceveh jih imajo celo 50 in več odstotkov.

Ob izviru Rižane je pozimi in jeseni skoraj vedno dovolj vode. Foto Rižanski vodovod Foto Press Release

Problemov, ki jih vidijo upravljavci vodovodov, je veliko več, kot jih povedo župani, da o ministrih ne govorimo. Če bodo hoteli uresničiti največji projekt vodooskrbe v zgodovini Slovenije in investirati najmanj 117 milijonov evrov v nujno vodovodno omrežje, bodo morali v letu in pol pridobiti gradbena dovoljenja. S projekti bi še šlo, ne vedo pa, kako bo s služnostnimi pravicami lastnikov zemljišč na Krasu. Zaradi teh je reševanje suše v Istri pred 12 leti že padlo v vodo.

Poseben problem je dolgoročni vodni vir, ki ga v Istri zahtevajo že krepko čez 40 let. Samo za pripravo državnega prostorskega načrta zanj se istrske občine z ministrstvom za naravne vire znova pregovarjajo: kdo bi ga moral izdelati in kdo plačati. Tak DPN stane nekaj milijonov evrov, projekti pa še najmanj dodatnih deset milijonov. Politiki zelo radi obljubljajo in poudarjajo svoje zasluge, o umazanih podrobnostih in figi v žepu pa ne bi govorili. Zato v Istri (slovenski, seveda) že toliko let ves čas trepetajo: če ni vode, pred sušo, če pa je vode veliko, pred poplavo. Včeraj bi se morali z ministrstvom končno dogovoriti za izdelavo DPN, a so datum spet preložili. Kaj pa je to en teden zamude proti 40 letom! Žaba (preskrba z vodo) se kuha počasi.