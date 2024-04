Zadnji dnevi Teša

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je politika in celoten energetski sektor še lani zagovarjal delovanje Termoelektrarne Šoštanj do leta 2032, vse kaže, da je bridek konec precej bliže. Lastniku Teša, to je HSE, niti leta 2022, torej v letu visokih cen energentov, ni uspelo prikriti težav termoelektrarne. Ta je ustvarila izgubo, HSE pa je prejel celo državno pomoč. Globoko v izgubi je tudi Premogovnik Velenje. Kako posluje Teš? Kakšna so predvidevanja? Kolikšen je strošek proizvodnje elektrike v Teš? Kaj to pomeni za drugi blok jedrske elektrarne?