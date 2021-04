Zaslužimo si prepričljivo zanikanje

V komentarju preberite:

V Evropi velja razmišljanje o premikanju mej za nedopustno početje. Bilo je nekaj izjem. V dobrih treh desetletjih so se meje spremenile, ker sta se Nemčiji miroljubno združili, Češka in Slovaška sta se miroljubno razšli. Sovjetska zveza je meje spremenila zaradi mirnega razpada. SFRJ je razpadla v vojni. Slobodan Milošević in Franjo Tuđman sta se na račun Bosne in Hercegovine igrala z zemljevidi. In življenji. Ob objavi informacije, da obstaja tako imenovani non-paper o spreminjanju mej na Balkanu, obstajajo zadostni razlogi za domnevo, da je Tuđmanova in Miloševićeva kartografija obujena.