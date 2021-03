Zaupanje odklepa šolska vrata

V nadaljevanju preberite:

Vstop v šolo je bil po skoraj petih mesecih šolanja na daljavo za polovico dijakov, ki so se danes vrnili v šolske klopi, pravi balzam. Vsi strokovnjaki pedagoške in psihološke stroke se strinjajo, da otroci sodijo v šole. Še posebno ob tem, da učitelji že ugotavljajo velik primanjkljaj v znanju, začel pa se je tudi že boj za ocene, vsak dan je kakšno drugo šolsko tekmovanje, nad otroki (in učitelji) pa visi še nacionalno preverjanje znanja. Prav zaradi številnih težav glede (ne)usvojene snovi, telesnega in duševnega zdravja otrok, šola je namreč že desetletja socialni korektiv, je nujno, da šola ostane odprta.