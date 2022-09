Zdravje in zdravljenje, investicijska priložnost

V komentarju lahko preberete:

Kronologija, v kateri so bili razvrščeni dnevi enega tedna, je pokazala, da je šlo narobe skorajda vse. Ko sta se varovanca doma starejših z enim reševalnim avtom pripeljala v bolnišnico, so oba opremili z napačnimi identifikacijskimi zapestnicami. Svojcev v bolnišnico niso pustili, ker po deželi divja pandemija. Ko je eden umrl, so o smrti obvestili družino drugega. Starostnik, ki naj bi umrl, se je po zdravljenju vrnil v dom upokojencev. Šele tam so ugotovili, da na identifikacijski zapestnici, ki so jo varovancu pripeli v bolnišnici, nosi napačno ime.

Kronologija tragedije v bolnišnici Celje se je pod ostrim kotom sekala z neko drugo, daljšo, manj vidno kronologijo. Zavarovalnice v delni državni ali javni lasti so se začele odločati za nakupe podjetij, ki se ukvarjajo z zdravstveno dejavnostjo. Nastajati je začelo omrežje družb z omejeno odgovornostjo, ki trgu ponujajo zdravje in zdravljenje, ta podjetja, zavezana ustvarjanju dobička, pa so nevidno prehajala v last zavarovalnic. Zavarovalnic v (delni) državni ali javni lasti.

Vladajoča koalicija, ki upravlja z državo in njenimi pritiklinami, mora odgovoriti na kup zahtevnih vprašanj.