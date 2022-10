Ali bo 15. vlada delovala po vzoru preteklih?

Gibanje Svoboda s svojim predsednikom je v predvolilnih obljubah napovedalo prioritetno in energično reševanje potapljajočega se javnega zdravstva in pospešeno reševanje oskrbe za zagotovitev človeka dostojnih življenjskih pogojev starostnikov. Imenujem jih »zamujene priložnosti« v našem tridesetletnem strankarskem učenju demokracije.

Pri tem nimam želje zanikati nekaterih doseženih uspehov. Vendar resnici na ljubo je treba tudi politikom vseh barv povedati, naj jim je ljubo ali ne: »Zamujene priložnosti« nižajo superlative uspehov, s katerimi so se bolj ali manj hvalile ob zaključku mandata vse vlade od 8. do 14. To so vlade, od katerih ima po trajanju vladanja vsaka v nahrbtniku del bremena, »zaslug« za kadrovsko, organizacijsko in finančno siromašenje javnega zdravstva in zanemarjanje skrbi za zagotovitev oskrbe za dostojno življenje starostnikov – in navsezadnje do neke mere tudi za siromašenje podeželja, predvsem obmejnega. Povzročene zamujene priložnosti so prizadele veliko večino državljanov in povzročile splošno nezadovoljstvo, z izjemo tistih nekaj, okoli deset odstotkov državljanov, ki so jim bila izpolnjena referendumska pričakovanja ob glasovanju za svobodno in demokratično Slovenijo.

Spoštovani gospod predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda, vodilne stranke v koaliciji (z gospodom ministrom za zdravje dr. Danijelom Bešičem Loredanom in koalicijskimi partnerji), kot državljan s sposobnostjo razmišljanja tudi po zdravi kmečki pameti in navsezadnje kot referendumski glasovalec za svobodno in demokratično Slovenijo ob dvomih državljana zaradi izkušenj z obljubami predhodnih vlad pred volitvami in neizpolnjevanjem teh po volitvah, si po stotih dnevih vašega vladanja dovoljujem vprašati: Ali ima vaša vlada res iskren namen izpolnjevati dane predvolilne obljube?

Res je in zavedam se, da je iluzorno pričakovati, da bo 15. vlada že v prvih dveh letih mandata rešila tiste »zamujene priložnosti«, za katere imajo dolgoletne »zasluge« v uvodu omenjene vlade. Povsem realno je pričakovanje večine državljanov – kljub pričakovanju in nameri manjšine, da se javno zdravstvo še naprej razgrajuje –, da bo vlada takoj po stotih dnevih že v prvem letu vladanja začela sprejemati ukrepe, ki nedvomno nakazujejo njen resni namen dosledno izpolnjevati dane obljube. Ob sprejemanju smernic za zdravstvo 2023 sta minister za zdravje in vlada pozabila (namerno?!) na nujen takojšen začetek reševanja pomanjkanja zdravnikov, ene od ključnih težav našega javnega zdravstva, sicer ne edine. Pomanjkanja zdravnikov se ne da rešiti v enem letu ali dveh kot, recimo, izvajanja neusklajenih »smernic«.

Imenovani, še vedno spoštovani! Ni vam treba zdaj razpredati, koliko diplomantov medicinske fakultete trenutno potrebujemo, ali specializantov, ali zdravnikov specialistov družinske medicine. Obvezno sledi, vendar trenutno niti ni časa za razpravljanje in prerekanje o spremembah in naboru idej iz smernic javnega zdravstva za 2023. Primarna naloga – ob dejstvu, da smo v tridesetih letih samostojnosti dosegli po zaslugi naših nesposobnih politikov »uspehe«, da celo na tisoče državljanov nima zagotovljenega niti osnovnega zdravstva – je sprejemanje ukrepov, ki bodo omogočali že v študijskem letu 2023/2024 povečan vpis študentov na medicinsko fakulteto, vsako odlašanje je nesprejemljivo! Vsako »modrovanje« določenih lobijev, da nimamo prostorskih in kadrovskih kapacitet (z različnimi interesi negiranja in pripombami), da se gimnazijski maturanti ne želijo vpisati na medicinsko fakulteto ..., je treba vnaprej onemogočiti s sprejetjem zakona, ki bo omogočil povečan vpis na medicinsko fakulteto v navedenem terminu. Omilitev vpisnih pogojev in razpis štipendij za študij na medicinski fakulteti je jamstvo za uspeh. S tem prvim resnim ukrepom bo občutno zmanjšan dvom državljanov, da bo Gibanje Svoboda s predsednikom stranke in vlade ter ministrom zatajilo dane obljube o ohranitvi javnega zdravstva.